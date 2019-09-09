У входа в главный корпус УрФУ можно будет стать донором крови

Перед главным корпусом Уральского федерального университета сегодня и в среду, 11 сентября, будет работать мобильный пункт переливания крови. Каждый желающий сможет стать донором. В понедельник до 13:00 в трейлере можно будет проверить кровь, а в среду с 10:00 до 13:00 – сдать ее для переливания.

«Стать донорами 11 сентября мы приглашаем жителей Екатеринбурга, которые ранее уже сдавали кровь в рамках программ федерального медико-биологического агентства, а также прошедших предварительную проверку в мобильном пункте 9 сентября», – отметили в Союзе студентов УрФУ.

Напомним, что за 48 часов до сдачи крови запрещено употреблять алкоголь, а непосредственно перед процедурой нельзя курить и принимать лекарства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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