«Уральские авиалинии» открывают прямой рейс Екатеринбург – Владивосток

В аэропорту Кольцово впервые появится прямой беспосадочный рейс во Владивосток. С 18 ноября полеты из Екатеринбурга будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» на недавно приобретенном самолете Airbus A320neo вместимостью 188 пассажиров.

«Уральские авиалинии» – это единственная авиакомпания, которая предлагает пассажирам беспосадочный перелет из Екатеринбурга во Владивосток. Новый прямой рейс дополнит уже имеющиеся на маршруте три рейса в неделю, которые выполняются с промежуточной посадкой в Иркутске. Пассажиры будут экономить более двух часов времени, которые они ранее проводили в пути», – сообщили в пресс-службе авиакомпании. Полеты будут выполнять раз в неделю по понедельникам. Рейс U6-571 – вылет из Екатеринбурга в 15:50, прибытие во Владивосток в 4.00, время в пути 7 часов 10 минут. Рейс U6-572 (выполняется с 25 ноября) – вылет из Владивостока в 5:30, прибытие в Екатеринбург в 8:25, время в пути 7 часов 55 минут.

Стоимость перелета в эконом-классе – от 17 963 рублей в одну сторону и от 31 766 рублей туда и обратно. Также действуют субсидированные тарифы – от 6 400 рублей в одну сторону и 12 800 рублей – туда и обратно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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