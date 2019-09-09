Мэрия презентовала карту, которая показывает дефицит мест в детсадах и школах по районам (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский презентовал сегодня т.н. тепловую карту города – это портал, на котором отражается информация о дефиците мест в детсадах и школах, в зависимости от микрорайона. Всего на карте 57 участков, а не семь районов. Большая часть из них отмечены на карте желтым и красным цветом – это означает, что там не хватает мест в образовательных учреждениях.

«Цель тепловой карты – поименный анализ в 57 районах, составление честной карты, и т.н. светофор, как мы его любим называть и понятные для всех планы, где до 2025 года будут строиться и реконструироваться объекты с привязкой к конкретным источникам финансирования. Карта должна быть доступной для горожан, каждый должен иметь возможность выйти на этот портал, посмотреть на карту, например, когда он принимает решение поменять квартиру, приобрести своим детям, и так далее. Он должен иметь возможность знать, как будет развиваться территория», – объяснил Высокинский.

Вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин уточнил, что места для новых школ и детсадов будут выбирать не только с учетом нормативов, например, на тысячу жителей должно быть 55 мест в дошкольных учреждениях, но и в зависимости от других параметров. «Центр города – один состав жителей в части половозрастной структуры, Академический – другой. Это индивидуальная работа относительно каждого из 57 районов», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.09.19

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