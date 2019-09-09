Жители Академического пожаловались на отсутствие автобусов после 9 часов вечера

Жители Академического микрорайона жалуются на невозможность доехать из центра города до дома в вечернее время. Со слов горожан, все поздние маршруты автобусов №№ 012, 016, 019 были отменены, и теперь уехать с Площади 1905 года в сторону Академического можно только до 9 часов вечера, а это многих не устраивает.

«Для возобновления работы маршрутов в вечернее время с 21 до 22:30 необходим большой общественный резонанс и обращения граждан в транспортный комитет», – пишут жители района в соцсетях.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, муниципальная транспортная инспекция на прошлой неделе проверила маршруты 012 и 019. По их данным, маршрут 012 ушел с Площади 1905 года в 22:47. Но в связи с поступившими жалобами жителей, запланирована еще одна проверка. Маршрут 019, который обслуживает компания-перевозчик ООО «УралТрейд», несколько дней назад уходил с Площади в 21:02. Директор компании вызван на административную комиссию для дачи объяснений.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.09.19

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