В России впервые оплатили покупку по QR-коду

В России провели первую оплату покупки по динамическому QR-коду через Систему быстрых платежей – это сделали СКБ-банк и «Промсвязьбанк». Для такого платежа не нужна банковская карта, а деньги перечисляются всего за 15 секунд.

Оплата по QR-коду

Как рассказали в пресс-службе СКБ-банка, первая оплата прошла в магазине «220Вольт», техническую возможность обеспечил банк «Русский стандарт». «Сервис оплаты по QR-коду очень удобен для покупателя, который больше не зависит от наличия у него действующей банковской карты, и экономически выгоден для продавца – комиссия банка через СБП меньше, чем в классическом эквайринге, кроме того, не потребуется дополнительного оборудования для ТСП (торгово-сервисное предприятие). Мы уверены в востребованности такого способа оплаты среди клиентов банка, именно поэтому в СКБ-банке сервис уже запущен в опытную эксплуатацию. Операции проводятся через ДелоКассу – смарт-кассу ДелоБанка, онлайн-банка для предпринимателей», – прокомментировал директор дизайн-офиса СКБ-банка Виталий Копысов.

Оплата происходит очень просто: покупатель в мобильном приложении банка выбирает вариант оплаты «через СБП», сканирует QR-код и подтверждает операцию. На счет юрлица деньги придут в течение 15 минут.

«Сегодня оплата покупок с помощью QR-кода набирает популярность по всему миру. Мы уверены, что в нашей стране этот функционал СБП тоже найдет свою нишу и станет востребованным способом безналичной оплаты в ряде сегментов, и продолжим работать с банками – участниками системы развития сервисов СБП», – прокомментировал директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.09.19

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