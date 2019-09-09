В Екатеринбурге судят мужчину, который задушил жену через 4 дня после свадьбы

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело 40-летнего слесаря, задушившего свою жену шнуром от настольной лампы. Семейный конфликт случился в канун Нового года, 31 декабря 2018 года, спустя четыре дня после регистрации брака.

По данным прокуратуры Свердловской области, пьяный мужчина приревновал супругу, во время ссоры повалил ее на диван, обмотал шею женщины проводом и с силой стягивал его, пока жертва не скончалась. Послу убийства ревнивец скрылся. Полиция задержала подозреваемого на территории Шалинского округа, где он прятался у своего знакомого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В следственном комитете добавили, что в процессе расследования были допрошены свидетелей и назначены ряд экспертиз – судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и психиатрическая. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.09.19

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