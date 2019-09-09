Прокуратура помогла вернуться на работу певице, уволенной за недостатки дикции

Прокуратура Кировского района помогла восстановиться на работе артистке, которую несправедливо уволили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, женщина работала артистом-вокалистом (солистом) в «Уральском центре народного искусства». Затем по результатам проведенной комиссией работодателя аттестации ее уволили. Комиссия посчитала недостаточной квалификацию артиста в связи с недостатками голоса, дикции, сценическими данными. Женщина подала в суд. Суд установил, что порядок проведения аттестации работника был нарушен, в связи с чем прокурор дал заключение о наличии оснований для восстановления работника в должности и компенсации платы за время вынужденного прогула.

По итогам рассмотрения суд, учитывая заключение прокурора, принял решение о восстановлении работника на работе, взыскании платы за вынужденный прогул в размере свыше 59 тыс. рублей, а также компенсации морального вреда в размере 5 тыс. рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу. В части восстановления на работе решение суда исполнено.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.09.19

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