российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 сентября 2019, 16:05 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Прокуратура помогла вернуться на работу певице, уволенной за недостатки дикции

Прокуратура Кировского района помогла восстановиться на работе артистке, которую несправедливо уволили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, женщина работала артистом-вокалистом (солистом) в «Уральском центре народного искусства». Затем по результатам проведенной комиссией работодателя аттестации ее уволили. Комиссия посчитала недостаточной квалификацию артиста в связи с недостатками голоса, дикции, сценическими данными. Женщина подала в суд. Суд установил, что порядок проведения аттестации работника был нарушен, в связи с чем прокурор дал заключение о наличии оснований для восстановления работника в должности и компенсации платы за время вынужденного прогула.

По итогам рассмотрения суд, учитывая заключение прокурора, принял решение о восстановлении работника на работе, взыскании платы за вынужденный прогул в размере свыше 59 тыс. рублей, а также компенсации морального вреда в размере 5 тыс. рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу. В части восстановления на работе решение суда исполнено.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.09.19

Шипулин заявил, что пошел в Госдуму «менять систему». / В Екатеринбурге судят мужчину, который задушил жену через 4 дня после свадьбы. / В России впервые оплатили покупку по QR-коду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,