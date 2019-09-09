В Свердловской области поезд насмерть сбил женщину на станции

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит проверку несчастного случая на железнодорожной станции Храмцовская в Свердловской области. Вчера вечером в 18.15 грузовой поезд сбил 45-летнюю женщину, которая переходила пути в неположенном месте. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

По данным ведомства, машинист поезда успел заметить женщину на рельсах. Он подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Следователи провели осмотр места происшествия и опросили локомотивную бригаду, также дано поручение на расшифровку скоростемерной ленты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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