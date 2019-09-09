«Автомобилист» одержал четвертую победу подряд и возглавил чемпионат КХЛ

«Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд со старта сезона КХЛ. В понедельник вечером екатеринбуржцы в драматичном поединке на домашнем льду одолели магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

«Автомобилист» дважды уступал по ходу встречи и дважды отыгрывался. В первую минуту матча шайбу забросил Деннис Расмуссен, но хозяева ответили довольно быстро голом Артема Гареева. Во втором периоде обе команды взвинтили темп и перешли к быстрым атакам. Эта тактика сначала помогла «Магнитке» – в начале отрезка Денис Паршин вышел один на один к воротам и переиграл Якуба Коваржа. Но вскоре Алексей Василевский восстановил равновесие в счете. При розыгрыше большинства екатеринбургский защитник мощно пробил с синей линии и забил гол. В третьем периоде соперники начали осторожничать, и при счете 2:2 игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов. Победу «Автомобилисту» принесли два точных броска Александра Кучерявенко и капитана команды Найджела Доуса.

«Напряженный матч был, никто не хотел уступать. Количество блокированных бросков говорит само за себя – со стороны обеих команд. Претензии есть к защитникам по началу атаки и к центральным нападающим на точке вбрасывания. Но спасибо парням за третий период и качественный овертайм. И то, что проявили характер и стойкость – думаю, с таким соперником это дорогого стоит», – отметил главный тренер екатеринбургского клуба Андрей Мартемьянов. По итогам домашней серии «Автомобилист» набирает 8 очков и лидирует в Восточной конференции. Более того, сегодняшняя победа позволила екатеринбуржцам возглавить таблицу чемпионата КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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