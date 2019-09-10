60-летний спортсмен из Екатеринбурга умер после заплыва на 30 км

Накануне вечером в Греции скончался 60-летний предприниматель и спортсмен из Екатеринбурга Игорь Макеев. Об этом сообщили в компании «Спортивное плавание», которой он владел. «Сегодня не стало Игоря Владимировича Макеева, нашего руководителя, наставника и друга. Благодарим каждого, кто выразил свои соболезнования. Скорбим», – сказали представители компании.

Чуть ранее – в минувшие выходные – Макеев принял участие в соревнованиях по плаванию на открытой воде Oceanman. Он стал третьим в заплыве Ultraoceanman на 30 километров – из города Корони в город Каламата.

Фото – группа "Спортивное плавание" в ВК

Екатеринбург, Елена Сычева

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