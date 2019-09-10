В мэрии показали, как может выглядеть храм на всех трех площадках (ФОТО)

В администрации Екатеринбурга показали, как будет выглядеть храм на каждой из трех площадок, которые будут представлены для голосования. Это участок на месте приборостроительного завода, пустырь на Фурманова – Белинского и участок за Макаровским мостом. Третья площадка утверждена только на последнем заседании.
«В настоящее время глава Екатеринбурга по инициативе жителей города обратился к народным избранникам с предложением еще раз оценить все проекты решений», – сообщается в пресс-релизе администрации. Отметим, на самом деле проработкой опроса занимается рабочая группа, куда входят не только депутаты.
Ранее спикер гордумы Игорь Володин сообщил, что ориентировочно опрос жителей будет проведен 12-13 октября.
Екатеринбург, служба информации
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