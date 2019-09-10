В мэрии показали, как может выглядеть храм на всех трех площадках (ФОТО)

В администрации Екатеринбурга показали, как будет выглядеть храм на каждой из трех площадок, которые будут представлены для голосования. Это участок на месте приборостроительного завода, пустырь на Фурманова – Белинского и участок за Макаровским мостом. Третья площадка утверждена только на последнем заседании.

«В настоящее время глава Екатеринбурга по инициативе жителей города обратился к народным избранникам с предложением еще раз оценить все проекты решений», – сообщается в пресс-релизе администрации. Отметим, на самом деле проработкой опроса занимается рабочая группа, куда входят не только депутаты.

Ранее спикер гордумы Игорь Володин сообщил, что ориентировочно опрос жителей будет проведен 12-13 октября.

Площадка на Белинского – Фурманова Площадка на Белинского – Фурманова Площадка на Белинского – Фурманова Площадка на Белинского – Фурманова Площадка на Белинского – Фурманова

Площадка на Горького, 17 Площадка на Горького, 17 Площадка на Горького, 17 Площадка на Горького, 17 Площадка на Горького, 17

Площадка за Макаровским мостом Площадка за Макаровским мостом Площадка за Макаровским мостом Площадка за Макаровским мостом Площадка за Макаровским мостом Площадка за Макаровским мостом Площадка за Макаровским мостом Площадка за Макаровским мостом Площадка за Макаровским мостом

Екатеринбург, служба информации

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