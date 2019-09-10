В Ивделе умер подросток – на него упали футбольные ворота

В Ивделе накануне вечером умер 14-летний подросток. Он играл в футбол с друзьями на стадионе «Химик». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, погибший учился в 8 классе школы № 2.

«Во время игры с мячом он стоял в воротах, неожиданно подпрыгнул, ухватившись двумя руками за верхнюю перекладину металлической конструкции, затем стал раскачиваться из стороны в сторону, в результате чего устаревшее сооружение опрокинулось и придавило мальчика. К сожалению, прибывшие врачи констатировали смерть. На учете в ПДН мальчик не состоял, приводов не имел. Его мать, 1972 г.р., ранее не судимая, воспитывала ребенка одна. Собранные по данному факту материалы представители МВД передали для принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный СКР», – сказал руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области уточнили, что по факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». «Допрашиваются свидетели из числа родственников, знакомых ребенка и непосредственных очевидцев случившегося. Устанавливаются лица, ответственные за состояние спортивного оборудования на территории бывшего стадиона, а также за обеспечение безопасности находящихся на нем лиц. Для определения точной причины смерти несовершеннолетнего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза», – уточнили в следственном управлении.

Свою проверку также проводит прокуратура Ивделя. «Сотрудники прокуратуры будут выяснять, на балансе какой организации находятся спортивные ворота и стадион, а также кто отвечает за их надлежащую эксплуатацию», – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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