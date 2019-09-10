Депутаты и минфин повздорили из-за средней зарплаты бюджетников

В Свердловской области началась работа над бюджетом-2020. Сегодня в минфине собиралась согласительная комиссия, которой вице-губернатор и глава профильного министерства Галина Кулаченко представила свой доклад. По ее словам, расчетные доходы свердловских муниципалитетов составят 49 млрд рублей, расходы – 79,9 млрд рублей.

Одна из трат – заработная плата работников учреждений образования, культуры, архивов. По словам Кулаченко, показатель рассчитывался исходя из цифры в 38 тысяч 003 рубля. Это трудовые доходы в Свердловской области, которые посчитаны минэкономики региона. При этом, по словам министра, средняя зарплата в области выше – около 46-47 тысяч рублей. Однако членов согласительной комиссии не устроило, что минфин не хочет разбираться с разрывом между средней зарплатой в Свердловской области и в России в целом. Урал отстает по этому показателю примерно на 6 тысяч рублей. «С учетом динамики у нас разрыв с показателем РФ увеличивается. Это три млн работающих умножить на 6 тысяч – 18 млрд в месяц, больше 400 млрд в год – это выпадающие доходы населения. Это то количество граждан, которые нуждаются в социальной поддержке, а это значит – нагрузка на бюджет, который должен быть социально ориентированным. Тут должно быть политическое решение. Какой-то период область должна взять на выравнивание [показателя с цифрами по] РФ», – предложил депутат ЗССО Виктор Якимов.

Кулаченко признала, что «вопрос острый, но не нашей согласительной комиссии». «Мы знаем, как считается доход от трудовой деятельности и средняя зарплата, влиять на повышение заработной платы надо, но это другие инструменты. Я ж не возражаю, конечно, этим надо заниматься, но в рамках трехсторонней комиссии. Мы с вами тут политические решения не принимаем, а только экономические», – ответила она.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.09.19

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