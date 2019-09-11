В Екатеринбурге появятся улицы Клавдии Шульженко, Марка Бернеса и Ростроповича

Новые улицы в поселке Малый Исток получат имена выдающихся российских и советских музыкантов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое постановление подписал глава города Александра Высокинский. Новые проектируемые улицы будут названы в честь виолончелиста Мстислава Ростроповича, оперных певцов Ивана Козловского, Сергея Лемешева, Юрия Гуляева, Бориса Штоколова, а также популярнейших эстрадных исполнителей середины прошлого века Клавдии Шульженко и Марка Бернеса.

Добавим, что на юго-восточной окраине поселка Малый Исток уже есть улицы Лидии Руслановой и Леонида Утесова.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.09.19

11 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Облбюджет даст муниципалитетам больше 600 млн на мусорную реформу. / От черных бабочек до биороботов: художники из 25 стран представили варианты бессмертия на Уральской биеннале (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»