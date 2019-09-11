Вылетевший из Кольцово А330 с 284 пассажирами вернулся из-за неисправности

Аэробус А330 российской компании I-Fly сегодня ночью пытался вылететь из Екатеринбурга в Санью (КНР), но был вынужден вернуться.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, в 00 часов 55 минут во время набора высоты в самолете сработал датчик ошибки механизации. Командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении в аэропорт Кольцово. На борту находились 284 человека, из них 28 детей и 12 членов экипажа. В 3 часа 25 минут самолет сел в аэропорту Кольцово. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, ожидаемое время вылета – 11:30. Пассажиров пересадят на запасной борт, прибывший из Москвы.

Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка. Запрошены документы о причинах технической неисправности, о принятых мерах по ее устранению, опрашиваются наземные службы аэропорта.

Екатеринбург, служба информации

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