Высокинский официально дал старт отопительному сезону в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о начале отопительного сезона в городе с 16 сентября.

С понедельника начнется поэтапная подача тепла в жилые дома в соответствии с зонами подключения – это зависит от условий заключенных договоров, актов готовности объектов к зиме и письменных заявок о включении теплоснабжения. Социальные учреждения – школы, детсады, больницы – обеспечиваются теплом в первую очередь. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, график подключения отопления в городе сейчас находится на утверждении.

Глава Екатеринбурга также разрешил ЕТК в случае нарушения гидравлического режима в период пуска тепла вводить локальные ограничения на подачу потребителям горячей воды. Это позволит выявить и исправить недостатки в трубах до наступления холодов.

На время пуска тепла в мэрии создан штаб под руководством вице-мэра по ЖКХ Владимира Гейко. Его задача – следить за соблюдением графика подключения и оперативно решать возникающие проблемы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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