Суд обязал мэрию Невьянска восстановить дом-памятник XIX века (ФОТО)

Администрация Невьянского городского округа по решению суда будет обязана отремонтировать памятник «Постоялый двор», расположенный по адресу: ул. 1905 года, 4. Здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения с 1991 года, но власти ничего не делали для его сохранения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сейчас дом разрушается. Надзорный орган подал в суд, требуя от мэрии исполнить обязательства по охране исторического памятника. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Теперь городская администрация должна разработать научно-проектную документацию и провести восстановительный ремонт «Постоялого дома». Решение суда пока не вступило в законную силу.

Фото: nevyansk.giddom.com

Невьянск, служба информации РИА «Новый День»

Невьянск. Другие новости 11.09.19

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