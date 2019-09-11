Очевидцы ДТП на Белинского спасли людей из горящей «Лады» (ФОТО)

Жуткое ДТП случилось сегодня утром на проезжей части недалеко от дома № 183 по улице Белинского в Екатеринбурге. «Лада Гранта» врезалась в фонарный столб. В результате столкновения капот располовинило и обе его части обхватили опору освещения. В момент аварии в легковушке находились водитель и женщина на пассажирском сиденье.

Очевидец ДТП Семен Косинец рассказал, что в момент ДТП они с товарищем ехали на такси. Поравнявшись с искореженной «Грантой» приняли решение выйти и помочь людям. Возле места аварии начали останавливаться другие водители. «Было видно, что салон весь в дыму, из-под капота видны языки пламени», – говорит Семен.

Водительскую и пассажирскую дверь открыть не удавалось, а правая сторона авто стояла близко к бетонному забору. Очевидцы объединились и отодвинули горящее авто, а после начали вызволять людей из плена. «Мой приятель Алексей Фельде взял инициативу на себя и начал вытаскивать людей. Вытащил пострадавшую женщину. Я в это время останавливал машины и просил у людей огнетушители», – поделился подробностями Семен Косинец.

Со слов свидетелей ДТП, у водителя повреждены ноги, а на женщине было много крови. После спасения очевидцы передали участников аварии медикам.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание было потушено в течение 2 минут. На место ДТП выехали 2 единицы пожарной техники.

По предварительной информации городской ГИБДД, пострадавшими оказались молодые люди 1999 года рождения. Их госпитализировали с различными травмами. У девушки ушибы и черепно-мозговая травма, а у мужчины диагностировали перелом костей таза.

Екатеринбург, служба информации

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