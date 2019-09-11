Пойманы четверо студентов техникума, подозреваемых в ограблении таксистов (ФОТО)

Сотрудники полиции задержали четырех студентов техникума, которые подозреваются в том, что грабили таксистов. Об этом сообщили в отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

По данным правоохранителей, 7 сентября в полицию стали обращаться таксисты с заявлениями о том, что в разных районах города к ним подсаживались клиенты, которые, приехав к месту назначения похищали мобильные телефоны, деньги и ценные вещи. В некоторых случаях злоумышленники угрожали даже ножом.

Похожие нападения были и в августе, когда жертвой преступников стал обычный прохожий, у которого неизвестные вытащили мобильный телефон и с помощью приложения перевели на свой счет деньги. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба – больше 17 тысяч рублей.

«9 сентября в ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики вышли на след подозреваемых и задержали на улице 8 Марта возле одного из торговых центров, где предполагаемые подельники планировали совершить очередное преступление. При досмотре оперативники обнаружили и изъяли у одного из мужчин пакет зип-лок с порошкообразным веществом белого цвета. Впоследствии исследование показало, что изъятое оказалось наркотическим средством мефедрон массой 1,4 грамма», – передают в отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Задержанными оказались четверо учащихся местных техникумов 2000 и 2001 годов рождения. В результате возбуждены и уголовные дела по статьям «Разбой», «Грабеж» и «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Трое задержанных до суда находятся под стражей. Еще один – под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.09.19

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