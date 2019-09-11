В Екатеринбурге уничтожили 1300 кг зеленоватой говядины и 540 кг подозрительных яблок

Специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками УФСБ обнаружили в Екатеринбурге 540 кг растительной и 1300 кг животноводческой продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, обнаружено 14 точек несанкцонированного хранения и продажи мяса. Оттуда изъято 1300 кг говядины неизвестного происхождения. Мясо оказалось без маркировки, заветренное, зеленоватого цвета, со специфическим запахом. Его хранили в киосках в антисанитарных условиях, туши разделывали на улице на деревянных колодках. Говядина изъята и сожжена в печах на специализированном предприятии. Продавцы привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в Екатеринбурге обнаружено 430 кг свежих яблок в коробках, стоявших на деревянных поддонах, промаркированных в соответствии с международным стандартом ISPM-15 (Польша). На другом складе нашли еще 110 кг яблок вообще без маркировки и документов. Продавцы подтвердить происхождение товара не смогли, так что 540 кг яблок были уничтожены на полигоне бытовых отходов.

Всего с начала 2019 года свердловское управление Россельхознадзора изъяло почти 10 тонн запрещенной к ввозу в Россию продукции – 7,6 тонн растительной и 2,3 тонны животноводческой.

Екатеринбург, служба информации

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