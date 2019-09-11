В Алапаевске мужчина до смерти избил жену из-за сгоревшего на плите масла

В Алапаевске перед судом предстанет 50-летний местный житель, который подозревается в убийстве гражданской жены по неосторожности. По версии следствия, пьяный мужчина пришел в ярость от того, что сожительница оставила на включенной плите сковороду с маслом, и сильно избил ее – кулаками и домашним веником. 43-летняя женщина скончалась от черепно-мозговой травмы.

По данным следственного комитета, убийство произошло утром 9 июня в одной из квартир дома по улице Пугачева в Алапаевске. Мужчина сам вызвал полицию и дал признательные показания.

В ходе допроса он рассказал, что послужило поводом для конфликта. Оказалось, что в то утро его жена собиралась приготовить завтрак, поставила сковороду с маслом на плиту, а потом забыла про нее и уснула. Кипящее масло стало сильно дымить, что напугало соседей. Соседи начали стучать в дверь квартиры, разбудив спящих супругов. Мужчина убрал сковороду с плиты, а после начал высказывать претензии жене и избивать ее.

Жителю Алапаевска предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Уголовное дело передано в суд.

Алапаевск, служба информации РИА «Новый День»

Алапаевск. Другие новости 11.09.19

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