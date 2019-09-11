Сегодня православные отмечают день усекновения главы крестителя Иоанна: нельзя употреблять в пищу все круглое

Православная церковь чтит сегодня день усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Земной путь Иоанна Крестителя завершился во дворце царя Ирода. В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам. Его приемная дочь Саломея развлекала гостей, танцуя перед ними и исполняя песни. Затем она по совету матери попросила отчима подарить ей голову Иоанна на блюде. Ирод повелел отрубить голову святому.

В день памяти Пророка православная церковь совершает поминовение всех воинов, убитых на полях брани. Также в этот день соблюдается строгий пост: нельзя употреблять в пищу все круглое: яблоки, арбузы, картофель, капусту, лук. Считалось также грехом брать в руки нож и резать что-нибудь. Существовал и запрет на песни и пляски. В народе на Иоанна убирали репу, собирали коренья и провожали лето. Существовала пословица: «Иван постный пришел, лето красное увел».

Екатеринбург, Елена Васильева

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