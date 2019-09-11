В Ирбите пьяный водитель поставил синяк гаишнику – ведется следствие

В Ирбите СКР расследует уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Оно возбуждено в отношении 40-летнего местного жителя по ч.1 ст.318 УК РФ. Следователи полагают, что преступление было совершено днем 4 сентября.

Мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения за рулем, угодил в ДТП, на место прибыл наряд ДПС. Уже в салоне автомобиля ГИБДД, когда на виновника аварии составляли протокол, водитель ударил полицейского рукой. «В результате полицейскому были причинены физическая боль и кровоподтек», – сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.19

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