В Академическом на три дня отключают горячую воду

ЗАО «ТеплоСетевая Компания» на три дня оставляет без горячей воды жителей Академического.

Соответствующее объявление появилось накануне в подъездах жилых домов, телефонограммы поступили на социальные объекты района, в управляющие компании. Горячая вода будет отключена с ноля часов 13 сентября до 24 часов 15 сентября.

Необходимость прекращения подачи теплоносителя связана с ремонтными работами на котельной станции, обеспечивающей теплом Академический.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.19

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