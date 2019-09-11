В Кировграде мусор из баков выгружают вручную и перевозят на «газели» (ВИДЕО)

Жители Кировграда стали свидетелями креативного подхода к вывозу мусора. Местные запечатлели на видео, как рабочие вынимали отходы из новых баков вручную, а после скидывали их в кузов тентованной «газели».

Мусорная реформа в Кировграде

В Кировграде за вывоз с отходов отвечает компания «ТБО Экосервис». Ее директор Радик Хисамутдинов рассказал журналисту «Нового Дня», что к такому решению пришлось прийти из-за поломки специализированной техники.

«Со 2 сентября в городе Кировграде было установлено около 140 пластиковых контейнеров. Для обслуживания данного объема необходим один мусоровоз с задней загрузкой. КамАЗ обслуживал территорию, срывов графика не было. 9 сентября данный мусоровоз вышел из строя по причине поломки. На сегодняшний день ведутся работы по его восстановлению. В целях обеспечения жителей услугой по вывозу ТКО и не нарушения санитарных правил был привлечен другой транспорт», – пояснил Хисамутдинов.

Екатеринбург, служба информации

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