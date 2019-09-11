В Туапсе из-за громкой музыки попался находившийся в розыске уралец-вымогатель

В Туапсе сегодня утром был задержан бывший житель Свердловской области, год назад заочно приговоренный к 7 годам строгого режима за вымогательство имущества на 22 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН, на беглеца, живущего на юге под чужим именем, пожаловались соседи – у него в доме слишком громко играла музыка. При задержании он представился настоящим именем, но документы предъявил на другую фамилию.

По данным РИА «Новый День», речь идет о первоуральце Юрии Савине, который 10 мая 2018 года не явился на оглашение приговора по своему уголовному делу, был заочно приговорен к 7 годам лишения свободы, а затем объявлен в федеральный розыск.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Савин скрывается на территории Краснодарского края. Информация была передана местной полиции.

В настоящее время Савин находится в Краснодарском крае, помещен в изолятор временного содержания с последующим этапированием в Свердловскую область. Срок наказания будет исчисляться с момента заключения под стражу.

«Следует отметить, что С. в 2008 году занимал должность заместителя мэра Первоуральска, на своем внедорожнике пытался протаранить машину, в которой находилась его подруга», – добавили в ГУФСИН.

Туапсе, Первоуральск, служба информации

Туапсе, Первоуральск. Другие новости 11.09.19

В Кировграде мусор из баков выгружают вручную и перевозят на «газели» (ВИДЕО). / Сформирована рабгруппа по созданию на базе Академического 8-го района Екатеринбурга. / Известный уральский бизнесмен регистрирует товарный знак «Горижопа». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»