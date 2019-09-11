Лиственница Катя и шишка-малышка: студенты-дизайнеры нарисовали символ Универсиады (ФОТО)

Студенты УрГАХУ нарисовали символы Универсиады-2023.

«Лиственница-чемпион, солнышко-баскетболист и человек-гора с каменными мышцами – что ни эскиз, то супергерой. Причем с уральским колоритом. Это условие будущего конкурса на создание талисмана Универсиады в Екатеринбурге. Запрещенных образов нет, главное, чтобы участники обыграли тему спорта и сделали «привязку к местности», – рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга с уточнением, что эскизы рисовали будущие дизайнеры.

В ближайшее время мэрия объявит официальный конкурс. Пока же РИА «Новый День» предлагает оценить работы студентов: лиственницу Катю, шишку-птичку и шишку-малышку, мускулистого ящера Медной горы, енота с мячом и других удивительных персонажей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.09.19

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