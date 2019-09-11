Продавщицам «Ленты» вынесли приговор за хищение товара из магазина почти на 400 тысяч рублей (ФОТО)

Первоуралький суд сегодня вынес приговор трем бывшим сотрудницам одного из магазинов торговой сети «Лента». По версии следствия, женщины в январе и феврале 2018 года воровали продукты и хозтовары. Ущерб, причиненный магазину, превысил 400 тысяч рублей.

«Данные товары подносились к кассовому аппарату, где указывалась цена товара, после считывался штрих-код. Снимались все защитные устройства, после чего кассиром, который входил в состав данной группы, сумма обнулялась. И товары выносились с территории магазина», – сообщила журналисту РИА «Новый День» старший помощник прокурора Первоуральска Наталья Роготнева.

Похищение товара выявили из-за большой суммы недостачи, а после была проведена проверка со стороны службы безопасности магазина. В итоге на скамье подсудимых оказались три продавщицы-кассирши. Они признали свою вину в полном объеме, поэтому дело рассмотрели в особом порядке. Женщин признали виновными по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Всех троих приговорили к 2 годам лишения свободы условно.

Екатеринбург, служба информации

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