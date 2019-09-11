В Тагиле водитель маршрутки протаранил автобус с пассажирами

Утром в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух маршруток, которые принадлежат одной и той же транспортной компании. Водитель «ГАЗели», ехавший на ремонт, протаранил другой такой же автомобиль. В первом никого не было, а второй вез 13 пассажиров. Двое из них получили травмы – у женщины 1968 года рождения диагностировали сотрясение мозга и закрытую ЧМТ, у мужчины 1966 года – травму плеча.

«ДТП произошло, когда маршрутка приближалась к остановке и начала снижать скорость, чтобы высадить пассажиров. Практически сразу произошел сильный удар в заднюю часть автобуса», – сообщили в пресс-службе ГИБДД области со ссылкой на показания водителя пострадавшей «ГАЗели».

Как выяснилось, стаж водителя маршрутки, спровоцировавшей ДТП, 21 год. За это время 56-летний тагильчанин только один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. «В ближайшее время по факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции будет организована проверка на предприятии, осуществляющем пассажирские перевозки», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Нижний Тагил, Елена Сычева

Нижний Тагил. Другие новости 11.09.19

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