Над Свердловской областью висит смог, зато в выходные будет тепло

Синоптики предупреждают, что в Свердловской области установилась погода, благоприятная для смога, который рассеется не раньше вечера понедельника. В то же время в ближайшие дни будет тепло.

«С 20 часов 11 сентября до 20 часов 16 сентября на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 16 сентября», – говорится на сайте Уралгидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три-четыре дня в регионе сохранится теплая погода с переменной облачностью и небольшими осадками. Температура воздуха ночью – от +8 до +13, днем – от +16 до +22, ветер западный, 4-9 м/с.

Екатеринбург, служба информации

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