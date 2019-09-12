В Екатеринбурге ищут девочку, которая сбежала от мамы в торговом центре (ФОТО)

В Екатеринбурге разыскивают 13-летнюю Ангелину Реук, пропавшую 10 сентября.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, сегодня в полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что дочь сбежала от нее около 13:20 из ТЦ «Белка-маркет» по адресу: ул. Космонавтов, 86, и с тех пор от нее не было никаких известий.
Приметы девочки: рост 157 см, спортивного телосложения, волосы каштановые, крашеные, глаза карие. Была одета в розовую джинсовую кофту с белыми вставками на локтях, темно-синие джинсы, белые кеды.
Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Ангелины, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-14 либо 02.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 12.09.19
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