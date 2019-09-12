КУМЗу заморозили деньги из-за Вексельберга

Каменск-Уральский металлургический завод лишился крупного денежного перевода. Deutsche Bank заморозил деньги, так как счел, что предприятие является клиентом банка, подконтрольного подсанкционному бизнесмену Виктору Вексельбергу. Формально у миллиардера меньше 10% в этом банке. Швейцарская компания Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) уже подала иск в суд Южного округа Нью-Йорка. Он касается американских структур Deutsche Bank – Deutsche Bank Americas Holdings Corp. и Deutsche Bank Trust Company Americas. Истец просит, чтобы жалобу рассматривал суд присяжных, сообщает «Форбс».

ASMP с начала 2000-х годов была основным маркетинговым и торговым представителем КУМЗ, а в конце 2017 года завод купил эту компанию. КУМЗ – крупнейший в России производитель алюминиевой продукции высокого передела. Завод выпускает алюминиевые и алюминиево-литиевые полуфабрикаты, которые потом используются в машиностроении, энергетике, нефтегазовой отрасли и авиастроении (один из клиентов КУМЗа – корпорация Boeing). Завод на 97,4% принадлежит компании «Алюминиевые продукты», где «дочка» «Реновы», ООО «Ренова-Актив», владеет 49,9%, а остальное – у ООО «Инвенсил» Владимира Скорнякова (бывшего топ-менеджера СУАЛа) и его сына Александра, уточняет «Форбс».

В октябре 2018 года ASMP перевела КУМЗу со своего счета в швейцарском банке ING Geneva $212 тысяч за полученные ранее несколько тонн алюминиевых полуфабрикатов. Поскольку это была долларовая транзакция, деньги сначала поступили на корсчет в американское подразделение Deutsche Bank. Долларовые переводы в адрес КУМЗа швейцарская компания регулярно совершала раньше, причем, как указано в иске, часто для этого использовались корсчета в Deutsche Bank. Однако на этот раз деньги дальше Deutsche Bank не пошли и отправителю не вернулись – как выяснится через несколько месяцев, из-за американских санкций в отношении Виктора Вексельберга.

ASMP утверждает, что долгое время Deutsche Bank не объяснял, почему заморозил транзакцию. Лишь в июне 2019 года стало известно, в чем причина. Deutsche Bank объяснил, что у получателя денег, КУМЗ, был открыт счет в Меткомбанке. Этот банк, в свою очередь, более чем на 50% принадлежит Виктору Вексельбергу, приводит позицию банка ASMP в своем иске.

Меткомбанк после введения американских санкций против Вексельберга в апреле прошлого года перестал показывать бизнесмена в списке своих акционеров. Банк России допускает, что банки, в которых есть доля у лиц и компаний, попавших под санкции, могут не раскрывать информацию об этом. На момент последнего полного раскрытия информации об акционерах Меткомбанка Вексельбергу через ООО «Ренова» в нем принадлежало 9,9%, в списке акционеров также было несколько топ-менеджеров «Реновы» (Евгений Ольховик, Андрей Шторх, Михаил Сиволдаев, Игорь Черемикин, Ирина Матвеева). Сейчас на сайте ЦБ раскрываются лишь владельцы 90,1% «Меткомбанка» – это Черемикин, Матвеева, Ольховик, Шторх, Сиволдаев, израильский предприниматель Борис Герц, Андрей Лобанов, Максим Самойлов, Дмитрий Иванов. Доли всех этих акционеров – ниже 10%.

Согласно условиям санкций США, американские граждане, компании и финансовые институты должны исключить любое бизнес-взаимодействие с лицами и компаниями, попавшими в санкционный список SDN. Запрещено взаимодействовать и с теми структурами, в которых доля подсанкционного бизнесмена или компании превышает 50%. ASMP указала Deutsche Bank на то, что доля Вексельберга в Меткомбанке на момент транзакции была ниже 50%, однако банк сослался на самостоятельно проведенный due diligence и предложил ASMP получить специальную лицензию на взаимодействие с подсанкционными лицами.

Теперь ASMP указывает, что действия Deutsche Bank принесли ей денежный ущерб и обесценили гудвилл. Точная сумма ущерба, который требует возместить швейцарская компания, пока не ясна – она должна быть определена в ходе судебного разбирательства, пишет «Форбс».

Екатеринбург, Елена Васильева

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