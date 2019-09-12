Суд признал незаконной плату за вход в парк «Бажовские места»

Свердловская природоохранная прокуратура через суд добилась отмены платного входа в природный парк «Бажовские места».

В ходе проверки было установлено, что с посетителей взимаются деньги за то, что они ходят по оборудованным тропам, – то есть фактически за посещение парка. Это нарушает требование федеральных законов «О некоммерческих организациях» и «Об особо охраняемых природных территориях».

Прокуратура подала иск в суд, требуя признать действия парка незаконными. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.09.19

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