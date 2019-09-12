В модном ЖК по ночам регулярно разувают машины – охрана бездействует (ВИДЕО)

Жители комплекса «Московский квартал» жалуются на бездействие охраны и полиции – владельцы машин, которые оставляют свои автомобили на уличной парковке на территории ЖК, регулярно не досчитываются колес. Последний случай кражи произошел на этой неделе, в ночь с 9 на 10 сентября в промежутке с трех до четырех утра.

Машину разували полчаса

«Автомобиль стоял снаружи на территории нашего жилого комплекса, туда камеры направлены. У нас ЖК позиционируется как комфорт-класса, цена за квадратный метр – 90-100 тысяч рублей, мы платим около тысячи рублей в месяц с квартиры за круглосуточную охрану и консьержа, которые должны смотреть за территорией. Но, видимо, и те и другие спали», – рассказала владелица квартиры в «Московском квартале» Валерия. В ночь с понедельника на вторник с ее Toyota Camry сняли все четыре колеса, хотя автомобиль стоял на освещенном месте, которое хорошо просматривается камерами.

Девушка возмущена тем, что никто из охранников или консьержей не среагировал. «От них никто не просил разгонять воришек, могли элементарно вызвать сотрудников полиции. Мы сами обратились в органы, они запросили видео с нескольких камер, но проблема в том, что кражи колес с автомобилей у нашего ЖК систематические. С периодичностью раз в неделю-две у кого-то снимают колеса, фары, люди пишут заявления, но полиция не выловила никого. Сдвигов ноль. У нас просто под носом охраны тащат колеса, велосипеды», – рассказала собеседница «Нового Дня».

По ее словам, никаких объяснений от охраны жильцы не добились. «У нас охрана меняется постоянно, причем смена происходит по инициативе управляющей компании, собственники не голосуют за это», – сказала она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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