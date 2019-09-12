На Урале начальник полиции сдал на металлолом мотоциклы, изъятые у населения

В Туринске начальника местной полиции будут судить по делу о превышении полномочий, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ. В прошлом году он решил сдать на металлолом мотоциклы и запчасти к ним, которые были изъяты сотрудниками полиции у населения «в ходе выполнения возложенных на них служебных обязанностей». Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Глава отдела МВД по району велел подчиненным снять с мототехники госномера и вывезти в пункт приема металлолома. За сделку планировалось выручить почти 150 тысяч рублей. Но ее завершению помешала прокурорская проверка. Узнав о ней, начальник деньги за мотоциклы, которые уже были сданы в качестве лома черного металла, так и не получил.

Дело расследовал СКР, сотрудники комитета провели допросы, изъяли запчасти мотоциклов, которые на тот момент не были еще утилизированы, заказали товароведческую судебную экспертизу, чтобы определить стоимость имущества. Сейчас уголовное дело направлено в Туринский районный суд для рассмотрения по существу.

Сам же начальник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей, он находится под подпиской о невыезде. «Если судебное разбирательство подтвердит его причастность к превышению должностных полномочий, он будет уволен из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечен к предусмотренной законом уголовной ответственности», – подчеркнул пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

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