В Екатеринбурге скорая, ехавшая на вызов к пациенту, провалилась в открытый люк (ФОТО)

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел дорожный инцидент с участием автомобиля скорой помощи. Медики ехали на вызов к пациентке, однако машина провалилась в открытый люк на участке между домами № 32 и № 34 по улице Металлургов.

«Пришлось ждать вторую машину для того, чтобы выдернуть автомобиль скорой помощи из ямы», – сообщила паблику «Инцидент. Екатеринбург» подписчица, которая и вызывала врачей. По ее словам, люк открыт уже два месяца, однако коммунальщики бездействуют.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга, такой инцидент действительно был, но ДТП медики не оформляли. По словам сотрудников СМП, опасный участок дороги не был огорожен, поэтому колесо угодило в открытый люк. «Пока автомобиль доставали, бригада ушла оказывать медпомощь пациентке, которую затем увезли в 36-ю больницу», – добавили в горздраве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.09.19

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