В Сургуте рисуют граффити с пилотом «Уральских авиалиний» (ФОТО)

В Сургуте художники из самарской студии Art Way рисуют граффити, посвященное экипажу «Уральских авиалиний», посадившему самолет с неработающими двигателями в кукурузном поле.

«Сургутяне, кто из вас уже заметил эскиз нового рисунка? Здорово, что скоро город украсит работа, которая не просто красива – она отражает важное для страны и народа событие», – написал в своем фейсбуке мэр Сургута Вадим Шувалов.

Граффити появилось на фасаде жилого дома на улице Мира, 34 А. На рисунке изображены командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, а также цитата старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.09.19

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