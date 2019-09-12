российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 сентября 2019, 13:31 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Сургуте рисуют граффити с пилотом «Уральских авиалиний» (ФОТО)

В Сургуте художники из самарской студии Art Way рисуют граффити, посвященное экипажу «Уральских авиалиний», посадившему самолет с неработающими двигателями в кукурузном поле.

«Сургутяне, кто из вас уже заметил эскиз нового рисунка? Здорово, что скоро город украсит работа, которая не просто красива – она отражает важное для страны и народа событие», – написал в своем фейсбуке мэр Сургута Вадим Шувалов.

В Сургуте рисуют граффити в честь героических пилотов «УА»

Граффити появилось на фасаде жилого дома на улице Мира, 34 А. На рисунке изображены командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, а также цитата старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.09.19

Екатеринбургский штаб Навального разгромлен: «Пропали два ноутбука, возможно, камера» (ФОТО, ВИДЕО). / Сотрудники Кольцово ищут хозяев черепахи, разгуливавшей у аэропорта. / Опрос по храму святой Екатерины пройдет 12 октября – явка должна быть не менее 1%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Тюмень, Урал, Общество, Россия,