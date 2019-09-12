Из-за лжегазовиков на ВИЗе чуть не произошел взрыв в многоэтажке

В Екатеринбурге минувшей ночью предотвратили взрыв в многоэтажном доме на улице Анри Барбюса, 13. Накануне днем по квартирам ходили лжегазовики. Причем о своем приходе они заранее уведомили жильцов в объявлении, которое было очень похоже на те, что оставляют сотрудники «Екатеринбурггаза».

Владелица одной из квартир специально отпросилась с работы, чтобы не подводить соседей, и пустила к себе лжегазовиков. «В квартиру позвонили люди, потребовали абонентскую книжку и убедили девушку в необходимости срочной замены крана и шланга, пригрозив отключением газа. За работу она заплатила 2 900 рублей. В три часа ночи девушка случайно проснулась – в квартире ощущался сильный запах газа, он со свистом выходил из установленного накануне шланга. Девушка сразу же вызвала аварийную бригаду по телефону 104», – рассказали в пресс-службе предприятия. Спустя 17 минут работники аварийной бригады прибыли на место и устранили утечку. Как оказалось, лжегазовики установили шланг с грубыми нарушениями, так что газ проходил через трещины. При этом, как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе «Екатеринбурггаза», в полицию сотрудники предприятия по поводу инцидента не обращались. Пожаловалась ли в правоохранительные органы сама обманутая жительница дома, неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.09.19

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