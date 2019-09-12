В Екатеринбурге на месяц закрыли мост через Патрушиху

В Ленинском районе Екатеринбурга в связи с ремонтными работами до 15 октября закрыто движение автотранспорта по мосту через реку Патрушиху на стыке улиц Европейской и Мостовой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, автомобильный транспорт, в том числе автобусы маршрутов № 018 и № 50, на время проведения работ направляется в объезд – по улицам Узорной, Исторической, Городской.

Ремонтники просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.09.19

Из-за лжегазовиков на ВИЗе чуть не произошел взрыв в многоэтажке. / В Сургуте рисуют граффити с пилотом «Уральских авиалиний» (ФОТО). / Екатеринбургский штаб Навального разгромлен: «Пропали два ноутбука, возможно, камера» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»