В гордуме рассказали, кому в Екатеринбурге дадут тепло быстрее всех (СПИСОК)

В Екатеринбурге в понедельник начнется первый этап подключения тепла. Как и в прошлые годы, отопительный сезон стартует в четыре приема. Схему опубликовал депутат гордумы Дмитрий Николаев, который входит в штаб по координации и контролю действий городских служб в отопительный период.
В первую очередь батареи нагреются в домах четырех административных районов: в Ленинском, Кировском, Железнодорожном и Октябрьском.
В Ленинском районе в первый этап отопление получат жители центра – домов на улицах Гоголя, Розы Люксембург, Горького, Белинского.
В Октябрьском районе тоже первым делом дадут тепло в центре (дома на улицах Карла Либкнехта, Красноармейской, Луначарского), а также на Синих Камнях, Сибирском тракте, улицах Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева.
В Железнодорожном районе с 16 по 18 сентября отопление включат в Завокзальном (Завокзальная, Ереванская, Артинская, Летчиков, Пилотная) и на Сортировке (Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля, Техническая, Седова, Таватуйская, Кунарская, Билимбаевская).
Наконец, в Кировском районе во время первого этапа тепло дадут на ЖБИ (Высоцкого, Сыромолотова, Новгородцевой, 40 лет ВЛКСМ и Сиреневый бульвар), а также в центре (Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачева).
Напомним, второй этап пройдет с 19 по 22 сентября, третий – с 23 по 26 сентября, четвертый – с 27 по 30 сентября.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 12.09.19
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