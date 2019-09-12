На Урале стоимость тепла начнут пересчитывать по новому методу

Нижняя Тура первой в Свердловской области может перейти на альткотельную – это новая модель рынка тепла, когда вместо разных тарифов для разных компаний вводится единая стоимость. Переход, возможно, начнется в январе-феврале следующего года. Об этом сегодня на брифинге рассказал председатель правления, и.о. генерального директора ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

«В ближайшее время мы хотим выйти на вариант концессии или альткотельной в этом городе, совсем в идеале это январь-февраль следующего года. Нам важен нижнетуринский вариант, в Екатеринбурге тоже такая задача есть, но она более терпимая по времени. За 2019-2020 годы планируем выйти практически во всех наших городах на подписание таких документов, это порядка 30 городов», – прокомментировал Вагнер. Что касается Екатеринбурга, то здесь переговоры в той стадии, когда речь о сроках внедрения вести еще рано.

По словам эксперта, очень много времени уходит на переговоры с властями, которые переживают о высоких темпах роста цен на тепло. «На счет темпа роста – я называю это пугалками. Расскажу на примере Ульяновска, где уже подписано соглашение. Это не самый крупный город, но там существует 12 тарифов с разбросом в два раза, у нас 1200 руб. за Гкал, самый низкий, а есть котельные, где 2400. А механизм альткотельной позволяет выровнять тарифы. Механизм достаточно простой и понятный: для тех, у кого уровень ниже кривой роста цены по альткотельной, цена вырастет. У нас в Ульяновске цена ниже – мы с городом договорились, что за 10 лет выравниваем цену по альткотельной. А те, у кого цена выше, у них тариф замораживается до момента пересечения двух кривых. Сам механизм с точки зрения социальной логики», – привел пример Андрей Вагнер. В Екатеринбурге более 40 различных тарифов, и будет более справедливо, если жильцы соседних домов не будут платить по-разному за тепло.

Для энергетиков переход на альткотельную означает возможность заниматься модернизацией сетей – как за счет того, что альткотельные позволяют делать долгосрочные прогнозы, так и потому, что сейчас, при нынешней системе расчета, производителям нет смысла вкладываться в ремонты, тариф устанавливается отдельно для каждого источника теплоснабжения, чем выше затраты – тем выше тариф.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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