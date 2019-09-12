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Четверг, 12 сентября 2019, 16:56 мск

Новости Екатеринбург

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Симеоновский крестный ход удалился от Екатеринбурга на 130 км

За пять дней пути участники Симеоновского крестного хода, идущего из Екатеринбурга в Верхотурье, удалились от областного центра на 130 км и достигли села Коптелово.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, здесь паломники сделают длительный привал. В субботу, 14 сентября, крестоходцы совершат переход из села Коптелово в Алапаевск. Там они помолятся в храме святой великомученицы Екатерины. В воскресенье крестный ход посетит место гибели великой княгини Елисаветы, инокини Варвары и князей императорской крови. Паломники пройдут от женского монастыря в Алапаевске, расположенного возле последнего земного места пребывания мучеников – Напольной школы, до Нижнеселимской шахты, где сейчас расположен мужской монастырь Новомучеников и исповедников Российских.

За 19 дней участники Симеоновского крестного хода должны преодолеть 370 километров пути из Екатеринбурга в Верхотурье, чтобы 25 сентября отметить в духовной столице Урала праздник перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского.

Екатеринбург, Алапаевск, Верхотурье, служба информации

Екатеринбург, Алапаевск, Верхотурье. Другие новости 12.09.19

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