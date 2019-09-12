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Четверг, 12 сентября 2019, 16:55 мск

Новости Екатеринбург

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Энергетики рассказали, сколько стоит перевод Екатеринбурга на закрытую схему горячего водоснабжения

Екатеринбург до 2022 года должны перевести на закрытую схему горячего водоснабжения. Это нужно, чтобы повысить качество воды – сейчас действует т.н. открытая схема. По сути, это означает, что вода, которая поступает в батареи отопления и которая идет из-под кранов ГВС, – это одно и то же. Председатель правления, и.о. генерального директора ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер оценил, сколько придется заплатить за переход.

«Это сложная инженерная задача и решаться она должна не только нами. Если «закрывать» Екатеринбург на уровне ЦТП (центрального теплового пункта), что является только предварительной фазой, то это с учетом всех затрат и того, что Екатеринбург город передовой, будет примерно 4-4,5 млрд рублей. Если «закрывать» на уровне ИТП (индивидуальный тепловой пункт) – это порядка 42 млрд рублей», – прокомментировал Вагнер. Отметим, если за ЦТП отвечают энергетики, то вкладываться в ИТП придется прежде всего самим потребителям и бюджету.

Ранее для РИА «Новый День» стоимость перехода на закрытую систему оценил вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко – по его расчетам, чтобы установить ИТП и организовать подачу холодной воды, надо порядка 33 млрд рублей. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов говорил о суммах в 86-88 млрд рублей. Однако чиновники уверены, что до 2022 года сделать это нереально.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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