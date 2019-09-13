Омбудсмена попросили разобраться в нарастающем конфликте органов опеки и семьи, у которой забрали ребенка. Девочку увезли на скорой в больницу (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге разгорается конфликт между органами опеки и семьей, из которой насильно забрали ребенка. На днях девочку из приюта, где она теперь проживает, увезли в больницу на скорой. Но родственники не могут даже получить информацию о состоянии здоровья ребенка. По словам матери и бабушки, органы опеки запретили им видеться с девочкой, а персоналу – предоставлять любую информацию о ее состоянии.

В центре временного пребывания детей «Каравелла» заявили, что действуют в интересах ребенка, а мама – психически неполноценная. Личностный конфликт законных представителей и государственного органа отмечает даже суд. А генеральная прокуратура предписала проверить действия госоргана.

Семья С. пытается вернуть Лизу (имя изменено) уже третий месяц. Мать девочки имеет инвалидность из-за удара по голове – попала под ночной разбой в 90-х. Глава семейства – бабушка, которая всех обеспечивает, кормит, организовывает. По словам Ольги С., после рождения внучки ей предложили оформить опекунство для упрощения организационных процессов с садиком и врачами.

Опека забрала внучку. Рассказ бабушки

Бабушка считает, что органы опеки ополчились на семью из-за школьного конфликта годовой давности. Одноклассница Оля (имя изменено) на перемене избила ее внучку за то, что она не хотела с ней играть, и напоследок ткнула ручкой в горло. Учительница сделала вид, что ничего не заметила, ребенок высидел все четыре урока. Второклассники учились во вторую смену, Лиза пришла домой поздно, жаловалась на боль в горле и голове. Наутро ситуация усугубилась – девочка с трудом говорила и дышала, пришлось срочно обращаться к медикам. Врач констатировал «ушиб мягких тканей горла». Бабушка позвонила директору школы за разъяснениями, та попросила «не выносить сор из избы» и обещала разобраться.

Но результаты разбирательств оказались совсем другими, рассказывает бабушка, – в школе у Лизы резко портится успеваемость и взаимоотношения с классным руководителем. А в июне по звонку директора школы органы опеки приехали с внеплановой проверкой домой к С., изъяли ребенка и отправили ее в центр временного содержания «Каравелла». Семье видеться с девочкой запретили, аргументируя это тем, что они «оказывают вредное влияние на ребенка».

Стороны конфликта по-разному описывают обстоятельства изъятия ребенка. «В гости приехал дедушка, подарил внучке скейт и сидел на кухне, потягивал из рюмочки», – излагает родня обстоятельства. «Внезапно в дом через окна начали ломиться люди, выносили дверь и кричать, что они пришли забрать ребенка, и если мы не откроем, то вызовут ОМОН. Не предъявляя документы, пытались забрать Лизу, ударили мать девочки, вели себя агрессивно», – утверждает бабушка.

Из показаний представителей опеки: «В доме беспорядок, родственники демонстрируют признаки алкогольного опьянения, ведут себя агрессивно».

В суде, где Ольга С. пыталась оспорить действия опеки, госорганы предъявили видео, где родные девочки выражаются нецензурно и не отдают ребенка. Бабушка заявляет, что съемке предшествовал разговор, явно провоцирующий конфликт, запечатленный на видео. Кроме того, в показаниях опеки присутствует ссылка на «просьбу Лизы увезти ее отсюда», а, по словам бабушки, это – явная ложь. «Никаких претензий ко мне как к опекуну до того школьного конфликта не было», – подчеркивает собеседница РИА «Новый День».

Иск Ольги С. к территориальному органу соцполитики об отмене приказа об изъятии ребенка суд Верх-Исетского района рассмотрел 22 августа. Суд встал на сторону опеки, в том числе упирая на показания девочки, которая при опросе сообщила, что боится родственников, когда они выпивают. По мнению родственников, на ребенка могло быть оказано давление. «Девочку уже превратили почти в зомби, с родственниками видеться не дают, она раньше была живой и веселой, а теперь выглядит подавленной», – плачет бабушка.

Родственники ребенка подали апелляцию на решение суда, они считают, что действия органов опеки содержат нарушения. Свою позицию они изложили, в том числе, в жалобе в генеральную прокуратуру и в аппарат детского омбудсмена по Свердловской области Игоря Морокова. Ольга С. написала жалобу в Генпрокуратуру, указав в ней, что при изъятии ребенка никто квартиру не осматривал, прибывшие люди им не представились, полицию для осмотра помещения не вызывали, девочку увезли в неизвестном направлении и никаких документов, которые подтверждали бы обоснованность изъятия ребенка, ей – несмотря на то что она опекун – не предоставили.

Генпрокуратура предписала провести проверку по заявлению Ольги С. Результатов ее пока нет. Свою проверку проведут и сотрудники аппарата уполномоченного по правам детей Свердловской области. Омбудсмен Игорь Мороков подтвердил «Новому Дню», что знает о конфликте органов опеки и семьи С. «У каждого конфликта две стороны, сейчас мы пытаемся разобраться в ситуации и принять решение в интересах ребенка», – заявил омбудсмен.

Начальник управления социальной политики Верх-Исетского района Екатерина Воронова заявила, что действия органов опеки соответствуют законодательной базе: «Ребенок был изъят из семьи, потому что существовала непосредственная угроза жизни и здоровью ребенка. Все процессуальные требования были при этом соблюдены. Решение суда отражает позицию опеки». По словам чиновницы, запрета на свидания с ребенком у матери нет, личные встречи разрешены, но только в присутствии социальных работников.

Между тем сейчас Лиза находится в больнице. «В понедельник внучка прислала сообщение, что у нее температура 38, а ее отправили в школу», – рассказывает Ольга Скворчевская. Ни сама девочка, ни представители «Каравеллы» на звонки встревоженных родственников в тот день не отвечали. Во вторник ночью ребенка на скорой увезли в больницу № 11.

«Ну увезли, и что!? Все дети болеют», – заявили в приюте на вопрос журналистов.

«ОРВИ – это не диагноз, у нее заболевания серьезные, а их никто не лечил! И мы даже не знаем, что на самом деле у нее сейчас болит и что с ней происходит!» – говорит плачущая бабушка. В лечебном учреждении пояснили, что пытаются разобраться в ситуации – кому они имеют право выдавать информацию о состоянии ребенка. Официально мать не лишена родительских прав.

Екатеринбург, служба информации

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