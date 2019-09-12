Жительница Нижнего Тагила ударила гаишника и вывихнула ему руку

Жительницу Нижнего Тагила 50 лет будут судить за насилие в отношении полицейского. Пострадал старший инспектор ДПС ГИБДД – он занимался оформлением нарушения ПДД, а она решила помешать этому и, как указывает СУ СК по Свердловской области, «применила в отношении него насилие в виде удара рукой». Полицейский получил вывих руки, вред здоровью специалисты оценили как средний.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Анализируется запись с места происшествия, гаишник прошел медосвидетельствование, собираются показания свидетелей.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 12.09.19

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