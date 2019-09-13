С 1 октября обжаловать приговоры Свердловского облсуда будут в Петербурге

С 1 октября 2019 года в России заработают окружные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловского областного суда, с этого дня обжаловать вступившие в законную силу решения, постановления и приговоры судов Свердловской области можно будет в Седьмом кассационном суде, расположенном в Челябинске. Апелляционные жалобы на решения и приговоры, вынесенные Свердловским областным судом, будут рассматриваться Вторым апелляционным судом в Санкт-Петербурге.

Всего в рамках реформирования судебной системы созданы 5 апелляционных и 9 кассационных судов. Новые суды сформированы по экстерриториальному принципу, чтобы по максимуму сократить возможность региональных властей и групп влияния вмешиваться в процессы.

Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург, служба информации

Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург. Другие новости 13.09.19

13 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Кудрин рассказал, как Екатеринбург и Челябинск могут составить конкуренцию Москве. / Жительница Нижнего Тагила ударила гаишника и вывихнула ему руку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»