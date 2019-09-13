«Мегафон» запускает онлайн-курсы на смартфонах

Оператор «Мегафон» запускает новый образовательный сервис, который поможет абонентам получить знания по IT, маркетингу, менеджменту и финансам – учиться можно в удобное время и в любом месте. Лучшим студентам представится возможность пройти стажировку в компании.

«Мегафон Образование» – это витрина тщательно отобранных онлайн-курсов партнеров оператора. Абоненты могут оформить подписку на любой выбранный образовательный продукт, ознакомиться с материалами, изучить необходимые разделы, выстроить удобное для себя расписание занятий и вариант оплаты – ежедневно или ежемесячно.

С помощью онлайн-уроков можно изучить новые языки программирования, офисные инструменты (Excel, Power Point), а также познакомиться с полезными навыками, например, секретами публичных выступлений или эмоциональным интеллектом. Сервис подойдет людям любого возраста, заинтересованным в повышении квалификации ради успешной карьеры.

«Мы рады предложить нашим абонентам совершенно новый сервис – «Мегафон Образование», позволяющий учиться онлайн любому пользователю мобильной связи. Сервис подойдет тем, кто ценит свое время и стремится к самосовершенствованию. Получать образование еще никогда не было так просто – достаточно иметь лишь желание и смартфон или планшет с SIM-картой Мегафона», – отмечает директор по новым бизнесам и партнерствам «Мегафона» Ян Кухальский.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.09.19

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