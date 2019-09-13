В регионах обновят транспорт на 2 трлн рублей. Екатеринбург попал в пилотный проект

Российское правительство обсуждает программу обновления городского транспорта в регионах, инициатором которой стал ВЭБ. Десять городов, попавших в пилотный проект, получат 340 млрд рублей, программу могут распространить более чем на тысячу городов, затраты оценивают в 2,1 трлн рублей.

В числе пилотных – Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Новосибирск и Казань, сообщает "Коммерсантъ". По данным газеты, предлагается ввести госрегулирование тарифов, отдать перевозочный бизнес крупным операторам, а для обновления электротранспорта внедрять концессии. Всего до 2035 года должно быть закуплено 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов и 3,5 тыс. электробусов.

В Екатеринбурге финансирование трамваев в несколько раз превысит затраты на автобусы. Местные власти, указывает «Коммерсантъ», рассматривают проект концессии по трамваям с «Уралтрансмашем» (Ростех), «Трансмашхолдингом» (основные бенефициары – Бокарев и Махмудов) и группой «Синара» Дмитрия Пумпянского.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.09.19

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