Полиция Екатеринбурга ищет двух опасных разбойников (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает двух опасных преступников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, Сергея Акулова 1994 г. р. и Алексея Бородина 1993 г. р. разыскивают за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и предметов, используемых в качестве оружия.

Алексей Бородин

Всех, кто располагает какой-либо значимой информацией об их местонахождении, просят обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (343)294-13-53 (уголовный розыск), (343)356-48-47 (следственный отдел) либо 02.

Сергей Акулов

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.09.19

В регионах обновят транспорт на 2 трлн рублей. Екатеринбург попал в пилотный проект. / «Мегафон» запускает онлайн-курсы на смартфонах. / «Автомобилист» в Уфе одержал пятую победу подряд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»