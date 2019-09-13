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Пятница, 13 сентября 2019, 09:33 мск

Новости Екатеринбург

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Полиция Екатеринбурга ищет двух опасных разбойников (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает двух опасных преступников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, Сергея Акулова 1994 г. р. и Алексея Бородина 1993 г. р. разыскивают за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и предметов, используемых в качестве оружия.

Алексей Бородин

Всех, кто располагает какой-либо значимой информацией об их местонахождении, просят обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (343)294-13-53 (уголовный розыск), (343)356-48-47 (следственный отдел) либо 02.

Сергей Акулов

Екатеринбург, служба информации

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