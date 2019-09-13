В Тугулыме охотник случайно застрелил товарища, разряжая ружье

Очередной трагический инцидент на охоте произошел в Свердловской области.

По данным следствия, компания из четырех мужчин охотились на рябчиков в лесу вблизи поселка Ертарского в Тугулымском районе. Один из них стал разряжать ружье, направив ствол в сторону впереди идущего. При разрядке произошел самопроизвольный выстрел. Мужчина, который находился впереди, получил огнестрельное ранение в спину с повреждением внутренних органов. Охотники поспешили доставить раненого в ближайшую больницу, но тот скончался до оказания медицинской помощи. Мужчине было 54 года. Информацию о случившемся работники больницы передали в правоохранительные органы.

В отношении 49-летнего охотника, который разряжал ружье, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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